Sąd w Chuncheon w Korei Południowej wymierzył 25-letniemu więźniowi dodatkowy rok pozbawienia wolności za fałszywe oskarżenie i groźby w okolicznościach obciążających. Mężczyzna już odbywał karę za przestępstwa seksualne, informuje Korea Herald.

Fałszywe zawiadomienie na policję

Według prokuratury więzień wraz z innym 25-letnim osadzonym zorganizował złożenie fałszywego zawiadomienia na policji w Hongcheon. W zawiadomieniu ich znajomego oskarżono o wykorzystanie seksualne osoby nieletniej, nagranie tego na wideo i rozpowszechnienie nagrania.

Jak wskazano w akcie oskarżenia, mężczyzna mógł działać z zemsty: wcześniej znajomy złożył nagranie audio, które stało się niekorzystnym dowodem w sprawie przeciwko niemu dotyczącej zgwałcenia osoby nieletniej poprzez oszustwo i użycie siły. Według prokuratury więzień zaproponował innemu osadzonemu, który znał krąg znajomych tej osoby, sfabrykowanie przeciwko niej oskarżeń.

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Zeznania innego więźnia

Z materiałów sprawy wynika, że skazany sporządził tekst fałszywego zawiadomienia, a drugi więzień przepisał go własnoręcznie i wysłał na policję. W czasie śledztwa składał on również fałszywe oświadczenia funkcjonariuszom, którzy przybyli do zakładu karnego w Chuncheon.

Oskarżony zaprzeczał, że był inicjatorem zawiadomienia, i twierdził, że napisał je jedynie na prośbę drugiego więźnia. Sąd odrzucił te wyjaśnienia, uwzględniając motyw zemsty, opłacenie przez niego przesyłki pocztowej oraz zeznania drugiego uczestnika. Ten oświadczył, że zgodził się na plan z powodu groźby fałszywego oskarżenia go o przestępstwo seksualne w razie odmowy.

Osobno sąd rozpatrzył incydent, w którym mężczyzna groził bronią więźniowi po czterdziestce, gdy pakowali torby z zakupami w więziennym warsztacie. Sąd uwzględnił przyznanie się przez niego do winy w tej sprawie i osiągnięcie porozumienia z pokrzywdzonym, jednak podkreślił wagę zmuszania innego więźnia do udziału w fałszywym oskarżeniu.

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