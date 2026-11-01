周日，恶劣天气扰乱了尼泊尔的航空运输：巴拉特普尔、苏尔凯特和拜拉哈瓦机场停止运营，两架飞往加德满都的国际航班被改降至印度。《加德满都邮报》报道。

航班改降加尔各答和勒克瑙

截至09:00，三座机场因起降航线上的不利天气条件仍处于关闭状态。周六晚间，一架原定于23:25抵达加德满都的泰国航空曼谷航班被改降至加尔各答。该飞机到周日早晨仍未返回尼泊尔。

一架原定于00:25抵达加德满都的印度航空德里航班被改降至勒克瑙。该飞机到早晨也未返回尼泊尔。与此同时，因恶劣天气在周五和周六未运营的卢克拉机场于周日恢复运行。

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加德满都低云

加德满都特里布万国际机场的天气条件也令起飞和降落更加困难。Shree Airlines的一架观光山地航班不得不进行第二次进近，两架Buddha Air飞机进行了未成功的着陆进近。

机场发言人桑贾伊·库马尔表示，能见度从4,000米降至3,000米，云底高度为500英尺。他指出，当这一指标降至1,500英尺以下时，着陆可能变得困难。航班按照仪表飞行规则运行，国际航班必须保持10至12分钟的间隔。

加德满都机场周日计划进行144架次国内航空运行和约100个国际航班。

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