Zła pogoda zakłóciła w niedzielę ruch lotniczy w Nepalu: lotniska w Bharatpurze, Surkhecie i Bhairahawie wstrzymały działalność, a dwa międzynarodowe loty lecące do Katmandu przekierowano do Indii. Informuje o tym Kathmandu Post.

Loty przekierowano do Kalkuty i Lucknow

Według stanu na 09:00 trzy lotniska pozostawały zamknięte z powodu niekorzystnych warunków pogodowych na trasach startów i lądowań. W sobotę wieczorem lot Thai Airways z Bangkoku, który miał przylecieć do Katmandu o 23:25, przekierowano do Kalkuty. Samolot nie powrócił do Nepalu do niedzielnego rana.

Lot Air India z Delhi, którego przylot do Katmandu zaplanowano na 00:25, skierowano do Lucknow. Samolot również nie wrócił do Nepalu do rana. Tymczasem lotnisko w Lukli, które nie działało w piątek i sobotę z powodu złej pogody, wznowiło działalność w niedzielę.

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Niskie zachmurzenie w Katmandu

Warunki pogodowe na międzynarodowym lotnisku Tribhuvan w Katmandu również utrudniały starty i lądowania. Widokowy lot górski linii Shree Airlines musiał wykonać drugie podejście, a dwa samoloty Buddha Air wykonały nieudane podejścia do lądowania.

Według rzecznika lotniska Sanjaya Kumara widzialność spadła z 4 000 do 3 000 metrów, a podstawa chmur wynosiła 500 stóp. Zaznaczył, że lądowania mogą być utrudnione, gdy wskaźnik ten spada poniżej 1 500 stóp. Loty odbywały się według zasad lotów według przyrządów, a loty międzynarodowe musiały zachowywać odstępy od 10 do 12 minut.

Na niedzielę na lotnisku w Katmandu zaplanowano 144 krajowe operacje lotnicze i około 100 lotów międzynarodowych.

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