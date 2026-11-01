PTI要求延长伊斯兰堡选举文件提交期限——《黎明报》

巴基斯坦正义运动党（Pakistan Tehreek-i-Insaf，PTI）伊斯兰堡分部要求巴基斯坦选举委员会将首都地方选举候选人提名文件的提交期限至少延长10天。据《黎明报》报道，选举将在伊斯兰堡125个联合委员会举行。

对表格无法获取的投诉

PTI伊斯兰堡主席、该党指导委员会成员阿米尔·穆加尔表示，尽管选举委员会公布了时间表，候选人周五仍无法获得提名表格。

他说，选举官员的办公室没有工作人员。他还声称，一些学校和办公室的保安告知候选人，只有到周一才能领取表格。

穆加尔表示，应给予参选者足够的时间获取、填写并提交文件。

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PTI代表的声明

这名PTI代表还声称，政府和巴基斯坦选举委员会据称正准备第五次推迟或不举行地方选举。这是该政治人物的立场。

穆加尔批评了在首都举行选举的法律条件，称当选的地方政府代表将拥有有限权力，而主要的影响力杠杆将仍掌握在官僚机构手中。他还表示，2024年大选被操纵。

穆加尔称，PTI在与其党内组织协商后决定参加投票。他表示，过去三天举行了25场以上会议，400多名党内官员参加了会议。

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