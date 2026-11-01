ПТИ просит продлить срок подачи документов на выборы в Исламабаде — Dawn

Исламабадское отделение пакистанской партии Pakistan Tehreek-i-Insaf (ПТИ) обратилось в Избирательную комиссию Пакистана с требованием как минимум на 10 дней продлить срок подачи документов для выдвижения кандидатов на местных выборах в столице. Как сообщает Dawn, выборы должны пройти в 125 союзных советах Исламабада.

Жалобы на недоступность бланков

Президент ПТИ в Исламабаде и член руководящего комитета партии Амир Мугал заявил, что кандидаты не смогли получить бланки для выдвижения в пятницу, несмотря на опубликованный избирательной комиссией график.

По его словам, в офисах уполномоченных по проведению выборов не было сотрудников. Он также утверждал, что охранники в отдельных школах и офисах сообщали кандидатам о возможности получить бланки только в понедельник.

Мугал заявил, что претендентам следует дать достаточно времени, чтобы получить, заполнить и подать документы.

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Заявления представителя ПТИ

Представитель ПТИ также утверждал, что правительство и Избирательная комиссия Пакистана якобы готовятся уже в пятый раз отложить или не проводить местные выборы. Это позиция политика.

Мугал раскритиковал правовые условия проведения выборов в столице, заявив, что избранные представители местного самоуправления будут иметь ограниченные полномочия, тогда как основные рычаги влияния останутся у бюрократии. Он также заявил, что всеобщие выборы 2024 года были сфальсифицированы.

По словам Мугала, ПТИ решила участвовать в голосовании после консультаций со своими партийными структурами. Он заявил, что за последние три дня состоялось более 25 встреч, в которых приняли участие более 400 партийных должностных лиц.

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