Islamski oddział pakistańskiej partii Pakistan Tehreek-i-Insaf (PTI) zwrócił się do Komisji Wyborczej Pakistanu o przedłużenie o co najmniej 10 dni terminu składania dokumentów nominacyjnych dla kandydatów w wyborach lokalnych w stolicy. Jak podaje Dawn, wybory mają odbyć się w 125 radach związkowych Islamabadu.

Skargi na niedostępność formularzy

Prezes PTI w Islamabadzie i członek komitetu sterującego partii Amir Mughal oświadczył, że kandydaci nie mogli otrzymać formularzy nominacyjnych w piątek, mimo harmonogramu opublikowanego przez komisję wyborczą.

Według niego w biurach urzędników wyborczych nie było pracowników. Twierdził również, że ochroniarze w niektórych szkołach i biurach informowali kandydatów, iż formularze będzie można otrzymać dopiero w poniedziałek.

Mughal stwierdził, że kandydatom należy dać wystarczająco dużo czasu na otrzymanie, wypełnienie i złożenie dokumentów.

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Oświadczenia przedstawiciela PTI

Przedstawiciel PTI twierdził również, że rząd i Komisja Wyborcza Pakistanu rzekomo przygotowują się do odroczenia lub nieprzeprowadzenia wyborów lokalnych już po raz piąty. Jest to stanowisko polityka.

Mughal skrytykował prawne warunki przeprowadzenia wyborów w stolicy, twierdząc, że wybrani przedstawiciele samorządu lokalnego będą mieli ograniczone uprawnienia, podczas gdy główne narzędzia wpływu pozostaną w rękach biurokracji. Stwierdził także, że wybory powszechne w 2024 roku zostały sfałszowane.

Według Mughala PTI zdecydowała się wziąć udział w głosowaniu po konsultacjach ze swoimi strukturami partyjnymi. Oświadczył, że w ciągu ostatnich trzech dni odbyło się ponad 25 spotkań, w których uczestniczyło ponad 400 działaczy partyjnych.

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