在澳大利亚北领地的玛丽河上，一条鳄鱼爬上一名独自钓鱼者的小船，损坏了船舷，直到该男子用钓竿击打这条爬行动物的头部后才退去。该渔民没有受伤，ABC News Australia报道。

鳄鱼突然出现

北领地休闲钓鱼者协会主席戴维·恰拉沃洛表示，该男子俯身去拿船上的便携式冷藏箱，转过身时，一条大型鳄鱼的头就在他面前。这只动物用爪子抓住船舷，导致船只受损。

恰拉沃洛指出，在那一刻之前，这名渔民没有注意到鳄鱼。他表示，即使是遵守有鳄鱼水域安全规则的有经验人士，也可能不会预料到它们的出现。

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移走鳄鱼的措施

北领地公园与野生动物管理局的一名代表证实，护林员已前往事发地点。他们将继续采取措施处理这一情况，直到鳄鱼被移走。

鳄鱼研究人员格雷厄姆·韦布解释说，随着水温升高，爬行动物在繁殖季到来前会变得更加活跃，领地意识也更强。一些动物会迁移，消耗更多能量并需要更多食物，因此人们应格外小心。

公园与野生动物管理局建议钓鱼者在放生前不要将捕获的鱼留在水中，而应立即将其放回水里。还建议人们不要靠近水边，包括在下水或拖回小船时，并在钓鱼过程中密切留意周围环境。

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