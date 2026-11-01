У Парсі погодили заборону скидати неочищені стоки в Сірсію — Kathmandu Post

Представники політичних партій, місцевої влади, районної адміністрації та інших сторін у районі Парса погодили п’ятипунктовий план боротьби із забрудненням річки Сірсія. Він передбачає повну заборону для підприємств промислового коридору Парса—Бара скидати в річку неочищені промислові стоки. Про це повідомляє Kathmandu Post.

Підприємства також мають цілодобово підтримувати роботу очисних споруд на повній потужності. Рішення ухвалили на зустрічі, яку очолив головний районний посадовець Бхола Дахал; у ній також брав участь мер Біргунджа Раджешман Сінгх.

Спільні очисні споруди

Малим і середнім підприємствам, які не можуть дозволити собі індивідуальні системи очищення, пропонуватимуть користуватися спільною очисною установкою. Її створення має очолити Торгово-промислова палата Біргунджа за державного субсидування. Влада планує визначити придатну земельну ділянку та підготувати техніко-економічне обґрунтування.

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Учасники зустрічі також вирішили звернутися до федеральної та провінційної влади по технічну допомогу для довгострокового відновлення річки. Крім того, планують заснувати спільний фонд збереження Сірсії, до якого робитимуть внески органи влади трьох рівнів.

Відведення міських стоків

Міська влада Біргунджа та сусідні органи місцевого самоврядування мають почати роботи над альтернативними дренажними каналами, щоб міські каналізаційні стоки не потрапляли до річки безпосередньо. Напередодні свята Чхатх підприємствам також рекомендували не скидати у воду відходи чи інші матеріали та випускати з очисних споруд лише очищену воду.

Сірсія, що протікає через промисловий коридор Парса—Бара, забруднюється понад чотири десятиліття. За даними видання, підприємства, які звинувачують у забрудненні, попри урядові директиви продовжували скидати до річки неочищені стоки й золу. Жителі прибережних громад у Парсі та Барі скаржаться на забруднену воду й неприємний запах. Проблема також впливає на громади нижче за течією в Індії.

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