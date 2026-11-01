Przedstawiciele partii politycznych, władz lokalnych, administracji okręgowej i innych zainteresowanych stron w okręgu Parsa uzgodnili pięciopunktowy plan walki z zanieczyszczeniem rzeki Sirsiya. Przewiduje on całkowity zakaz zrzucania do rzeki nieoczyszczonych ścieków przemysłowych przez przedsiębiorstwa z korytarza przemysłowego Parsa–Bara. Poinformował o tym Kathmandu Post.

Przedsiębiorstwa muszą także przez całą dobę utrzymywać pracę oczyszczalni z pełną wydajnością. Decyzję podjęto na spotkaniu, któremu przewodniczył główny urzędnik okręgowy Bhola Dahal; uczestniczył w nim również burmistrz Birgunju Rajeshman Singh.

Wspólna oczyszczalnia ścieków

Małym i średnim przedsiębiorstwom, których nie stać na indywidualne systemy oczyszczania, zostanie zaproponowane korzystanie ze wspólnej oczyszczalni. Jej utworzeniem ma kierować Izba Handlowo-Przemysłowa Birgunju przy wsparciu subsydiów rządowych. Władze planują wyznaczyć odpowiednią działkę i przygotować studium wykonalności.

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Uczestnicy spotkania postanowili także zwrócić się do władz federalnych i prowincjonalnych o pomoc techniczną w długoterminowej rekultywacji rzeki. Ponadto planują utworzyć wspólny fundusz ochrony Sirsiya, do którego wkłady będą wnosić władze wszystkich trzech szczebli.

Odprowadzanie ścieków miejskich

Władze miejskie Birgunju oraz sąsiednie samorządy lokalne mają rozpocząć prace nad alternatywnymi kanałami odwadniającymi, aby miejskie ścieki kanalizacyjne nie trafiały bezpośrednio do rzeki. Przed świętem Chhath przedsiębiorstwom zalecono również, by nie zrzucały do wody odpadów ani innych materiałów oraz by odprowadzały z oczyszczalni wyłącznie oczyszczoną wodę.

Sirsiya, która przepływa przez korytarz przemysłowy Parsa–Bara, jest zanieczyszczana od ponad czterech dekad. Według publikacji przedsiębiorstwa oskarżane o powodowanie zanieczyszczeń, mimo rządowych dyrektyw, nadal zrzucały do rzeki nieoczyszczone ścieki i popiół. Mieszkańcy społeczności nadrzecznych w Parsie i Barze skarżą się na zanieczyszczoną wodę i nieprzyjemny zapach. Problem dotyka także społeczności położone niżej w biegu rzeki w Indiach.

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