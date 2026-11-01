В Непале восемь человек пострадали в результате пожара на заводе по производству стальных прутов Ambe Steels в Баксапуре, в районе Банке. Возгорание произошло утром 1 ноября на предприятии в сельской общине Джанаки.

Обстоятельства пожара

Как сообщает Kathmandu Post, пожар начался примерно в 5:40 из-за короткого замыкания в трёх печах для плавки железа, сообщила полиция. Вместимость каждой печи составляет 25 тонн.

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Среди пострадавших — пять человек из района Банке и трое из индийского района Бахрайч. Сначала всех доставили в больницу Бхери в Непалгандже. Двух пострадавших направили на дальнейшее лечение в Лакхнау, Индия.

Пожар потушили утром

Для ликвидации огня привлекли два пожарных автомобиля из Непалганджа и один из муниципалитета Кохалпур. В тушении также участвовали полиция Непала, Вооружённые полицейские силы и местные жители. Пожар полностью потушили в 8:15. Размер материального ущерба ещё не установлен.

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