Полиция Пакистана заявила о задержании пятерых подозреваемых — Dawn

В пакистанском округе Верхний Дир полиция заявила о задержании пяти из шести подозреваемых в предполагаемом нападении на подростка и его запугивании. Видео инцидента, которое, предположительно, записали некоторые из подозреваемых, через несколько дней появилось в соцсетях и побудило полицию к действиям, сообщает Dawn.

Заявление потерпевшего

Согласно материалам FIR, оформленного полицией Вари 30 октября по жалобе мальчика, инцидент произошел 25 октября. Подросток утверждает, что друг пригласил его на встречу, после чего двое мужчин, один из которых был неустановленным техсилдаром, силой посадили его в автомобиль и отвезли в недостроенный дом в Шинкарае.

По словам заявителя, двое мужчин, привезших его в дом, и еще трое человек удерживали его в комнате около трех часов. Он также заявил, что двое мужчин и еще один человек записывали инцидент на мобильные телефоны, тогда как двое других били его ногами, кулаками и палками. Мальчик пожаловался на сильную боль в правой голени, обеих руках и других частях тела.

Больше актуальных новостей — в Telegram-канале UA.News Telegram.

Расследование дела

В FIR названы шесть человек, включая друга потерпевшего. Среди пяти задержанных нет одного из двух мужчин, которые, по утверждению мальчика, заставили его сесть в автомобиль. Задержания подтвердил заместитель суперинтенданта полиции округа Вари Фахр-и-Алам.

Дело открыли по статьям Уголовного кодекса Пакистана о похищении или незаконном перемещении несовершеннолетнего, незаконном лишении свободы, преступном запугивании, беспорядках и незаконном собрании. Потерпевший объяснил задержку с обращением в полицию угрозами со стороны подозреваемых, которые, по его словам, угрожали обнародовать запись. Dawn отмечает, что утверждения, изложенные в FIR, независимо не проверены, а полиция начала расследование.

Читай нас в