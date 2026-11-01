В провинции Фри-Стейт в ЮАР 14-летнему ученику назначили формальное дисциплинарное слушание после заявления о предполагаемой попытке сексуального домогательства в отношении 32-летней учительницы. Слушание запланировано на 5 ноября в 09:00.

Обстоятельства инцидента

Как сообщает TimesLIVE, представитель департамента образования Фри-Стейта Говард Ндаба заявил, что 27 октября ученик якобы пытался ненадлежащим образом прикоснуться к учительнице. По его словам, учительница немедленно приняла меры, чтобы защитить себя.

Руководство школы немедленно разделило ученика и учительницу и поместило их в безопасные места. Родителей школьника проинформировали, а об инциденте сообщили полиции. Ндаба также отметил, что по этому факту открыто уголовное дело, которое расследуется.

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Поддержка учительницы

Департамент образования предоставил учительнице психосоциальную поддержку. О деле 29 октября проинформировали школьный руководящий совет и его дисциплинарный комитет.

Член исполнительного совета Фри-Стейта по вопросам образования М.Дж. Мабоя осудил инцидент. Он заявил, что учителя должны иметь возможность работать без страха за свою безопасность и достоинство, а классы должны быть безопасным пространством как для учеников, так и для педагогов.

Мабоя призвал родителей и сообщества сотрудничать с департаментом для укрепления дисциплины и уважения среди школьников. Он также подтвердил намерение департамента применять кодекс поведения учащихся и защищать учителей в соответствии с Законом ЮАР о школах и Законом о внесении изменений в законодательство о базовом образовании.

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