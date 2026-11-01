W prowincji Wolne Państwo w RPA 14-letniemu uczniowi wyznaczono formalne przesłuchanie dyscyplinarne po zgłoszeniu dotyczącym domniemanej próby molestowania seksualnego 32-letniej nauczycielki. Przesłuchanie zaplanowano na 5 listopada na godz. 09:00.

Okoliczności incydentu

Jak informuje TimesLIVE, rzecznik departamentu edukacji Wolnego Państwa Howard Ndaba oświadczył, że 27 października uczeń miał rzekomo próbować niewłaściwie dotknąć nauczycielkę. Jak powiedział, nauczycielka natychmiast podjęła kroki, aby się chronić.

Dyrekcja szkoły natychmiast rozdzieliła ucznia i nauczycielkę oraz umieściła ich w bezpiecznych miejscach. Rodzice ucznia zostali poinformowani, a o incydencie zawiadomiono policję. Ndaba zaznaczył również, że w tej sprawie wszczęto postępowanie karne, które jest badane.

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Wsparcie dla nauczycielki

Departament edukacji zapewnił nauczycielce wsparcie psychospołeczne. O sprawie 29 października poinformowano radę zarządzającą szkoły i jej komisję dyscyplinarną.

Członek rady wykonawczej Wolnego Państwa ds. edukacji M.J. Maboya potępił incydent. Oświadczył, że nauczyciele powinni móc pracować bez obawy o swoje bezpieczeństwo i godność, a klasy powinny być bezpieczną przestrzenią zarówno dla uczniów, jak i nauczycieli.

Maboya wezwał rodziców i społeczności do współpracy z departamentem na rzecz wzmocnienia dyscypliny i szacunku wśród uczniów. Potwierdził także zamiar departamentu stosowania kodeksu postępowania uczniów i ochrony nauczycieli zgodnie z południowoafrykańską ustawą o szkołach oraz ustawą nowelizującą przepisy dotyczące edukacji podstawowej.

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