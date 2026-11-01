В Манаме, Бахрейн, заместитель начальника Генерального штаба Саудовской Аравии генерал-лейтенант Фахд аль-Гуфайли призвал усилить международное сотрудничество для защиты жизненно важных морских коридоров. На 22-м Региональном саммите по безопасности IISS Manama Dialogue 2026 он заявил, что свобода судоходства и безопасность международной торговли требуют согласованных усилий государств, сообщает Asharq Al-Awsat.

Риски для торговли и энергетики

По словам аль-Гуфайли, моря и водные пути имеют ключевое значение для мировой экономики, энергетической безопасности и цепочек поставок. Он заявил, что нарушения судоходства в Арабском заливе, Ормузском проливе, Красном море, Баб-эль-Мандебском проливе или Аденском заливе могут повлиять на международную торговлю, энергетические рынки и продовольственную безопасность.

Представитель Саудовской Аравии также заявил, что нападения хуситов на торговые суда и нефтяные танкеры с 2023 года, а также перебои в движении судов через Ормузский пролив демонстрируют серьезность морских угроз. Он подчеркнул необходимость эффективного коллективного ответа для защиты судоходных маршрутов и укрепления региональной и международной безопасности.

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Коалиция и координация

Аль-Гуфайли сообщил, что 30 июля Саудовская Аравия запустила международную инициативу, результатом которой стало создание Многонациональной коалиции морской обороны. По его словам, к коалиции уже присоединились 14 стран, а другие выразили готовность присоединиться после завершения соответствующих внутренних процедур.

Он отметил, что защита судов, портов, морских объектов и судоходных маршрутов требует координации, обмена информацией, совместного наращивания возможностей и превентивных мер. Аль-Гуфайли добавил, что одних военных возможностей недостаточно: для морской безопасности также необходимы доверие, прозрачность, общие правила, раннее предупреждение и механизмы предотвращения эскалации.

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