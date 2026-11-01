W Nepalu osiem osób zostało rannych w wyniku pożaru w zakładzie produkującym pręty stalowe Ambe Steels w Baksapurze, w dystrykcie Banke. Pożar wybuchł rano 1 listopada w przedsiębiorstwie na terenie wiejskiej gminy Janaki.

Okoliczności pożaru

Jak informuje Kathmandu Post, pożar rozpoczął się około godziny 5:40 z powodu zwarcia w trzech piecach do wytapiania żelaza, podała policja. Pojemność każdego pieca wynosi 25 ton.

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Wśród poszkodowanych było pięć osób z dystryktu Banke i trzy z indyjskiego dystryktu Bahraich. Wszystkich najpierw przewieziono do szpitala Bheri w Nepalgunju. Dwie poszkodowane osoby skierowano na dalsze leczenie do Lucknow w Indiach.

Pożar ugaszono rano

Do gaszenia ognia skierowano dwa wozy strażackie z Nepalgunju oraz jeden z gminy Kohalpur. W akcji gaśniczej uczestniczyły również policja Nepalu, Zbrojne Siły Policyjne oraz miejscowi mieszkańcy. Pożar całkowicie ugaszono o godzinie 8:15. Wysokość strat materialnych nie została jeszcze ustalona.

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