W Pakistanie emerytowany kapitan Muhammad Safdar, mąż szefowej rządu prowincji Pendżab Maryam Nawaz, spotkał się z krytyką po wypowiedziach na temat kobiet popierających prawo do autonomii cielesnej. Na wiecu Khatm-i-Nabuwwat w mieście Chiniot skrytykował hasło „moje ciało — mój wybór”, informuje Dawn.

Wypowiedzi na wiecu

Safdar zakwestionował, dlaczego kobiety, które deklarują prawo do samodzielnego decydowania o swoim ciele, zwracają się do uczonych religijnych o modlitwy, gdy chorują na ciężkie choroby, w tym raka. Według niego osoby mówiące „moje ciało — mój wybór” rzekomo powinny umieć same się wyleczyć, ponieważ ludzkie ciało, jak twierdzi, znajduje się pod kontrolą Boga.

Reakcja Maryam Nawaz

W piątek Maryam Nawaz odpowiedziała na X na wpis dotyczący przemówienia jej męża. Autor wpisu zwrócił uwagę, że matka Nawaz, Kulsoom Nawaz, zmarła na raka w 2018 roku po kilku miesiącach walki z chorobą, a jednocześnie oskarżył Safdara o wyśmiewanie kobiet chorych na raka.

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Nawaz nazwała to łamiącym serce. Zauważyła, że kobieta i żona często toczy cichą walkę za zamkniętymi drzwiami, znajdując siłę nawet wtedy, gdy czuje, że może się załamać. Według niej niektóre bitwy toczą się w ciszy, a niektóre rany pozostają niewidoczne.

Prezenter telewizyjny Ajmal Jami nazwał słowa Safdara haniebnymi, wspominając własne doświadczenie walki jego matki z rakiem. Użytkowniczka X Mahin Ghani podkreśliła, że hasło „moje ciało — mój wybór” dotyczy autonomii i zgody, a nie pozbawia kobiet prawa do proszenia o modlitwy. Dziennikarka Benazir Shah z kolei poparła Maryam Nawaz za jej publiczną reakcję.

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