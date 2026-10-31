В Пакистане отставной капитан Мухаммад Сафдар, муж главы правительства провинции Пенджаб Мариам Наваз, подвергся критике после высказываний о женщинах, поддерживающих право на телесную автономию. На митинге «Хатм-и-Набувват» в городе Чиниот он раскритиковал лозунг «моё тело — мой выбор», сообщает Dawn.

Высказывания на митинге

Сафдар поставил под сомнение, почему женщины, заявляющие о праве самостоятельно распоряжаться своим телом, обращаются к религиозным учёным за молитвами, когда заболевают тяжёлыми недугами, в том числе раком. По его словам, те, кто говорит «моё тело — мой выбор», якобы должны уметь исцелять себя сами, поскольку человеческое тело, как он утверждает, находится под контролем Бога.

Реакция Мариам Наваз

В пятницу Мариам Наваз ответила в X на пост о речи своего мужа. Автор поста обратил внимание, что мать Наваз, Кулсум Наваз, умерла от рака в 2018 году после нескольких месяцев борьбы с болезнью, и одновременно обвинил Сафдара в высмеивании женщин, больных раком.

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Наваз назвала это душераздирающим. Она отметила, что женщина и жена часто ведёт молчаливую борьбу за закрытыми дверями, находя силы даже тогда, когда чувствует, что может сломаться. По её словам, некоторые битвы ведутся в тишине, а некоторые раны остаются невидимыми.

Телеведущий Аджмал Джами назвал слова Сафдара постыдными, вспомнив собственный опыт борьбы его матери с раком. Пользовательница X Махин Гани подчеркнула, что лозунг «моё тело — мой выбор» касается автономии и согласия, а не лишает женщин права просить о молитвах. Журналистка Беназир Шах, в свою очередь, поддержала Мариам Наваз за публичную реакцию.

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