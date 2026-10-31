在巴基斯坦，旁遮普省首席部长玛丽亚姆·纳瓦兹的丈夫、退役上尉穆罕默德·萨夫达尔，因针对支持身体自主权女性的言论而受到批评。在奇尼奥特市举行的“哈特姆-伊-纳布瓦特”集会上，他批评了“我的身体，我的选择”这一口号，据《黎明报》报道。

集会上的言论

萨夫达尔质疑，为何宣称有权自主决定自己身体的女性，在患上包括癌症在内的严重疾病时，会向宗教学者请求祈祷。他表示，那些说“我的身体，我的选择”的人，据称应该能够自行治愈，因为他认为人的身体处于上帝的控制之下。

玛丽亚姆·纳瓦兹的回应

周五，玛丽亚姆·纳瓦兹在X上回应了一则有关其丈夫演讲的帖子。该帖作者指出，纳瓦兹的母亲库尔苏姆·纳瓦兹在与疾病抗争数月后于2018年死于癌症，同时指责萨夫达尔嘲笑患癌女性。

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纳瓦兹称这令人心碎。她指出，一名女性和妻子常常在紧闭的门后进行无声的斗争，即使感到自己可能会崩溃，仍会找到力量。她说，有些战斗在沉默中进行，有些伤口始终不可见。

电视主持人阿杰马尔·贾米称萨夫达尔的言论可耻，并提及自己母亲与癌症抗争的经历。X用户马欣·加尼强调，“我的身体，我的选择”这一口号关乎自主权和同意，并不剥夺女性请求祈祷的权利。记者贝娜齐尔·沙阿则支持玛丽亚姆·纳瓦兹作出公开回应。

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