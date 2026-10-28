Иерусалимский окружной суд в Израиле постановил перевести под домашний арест 37-летнего Пинхаса Хаси Рана, координатора безопасности района возле поселения Итамар. Его обвиняют в стрельбе по автомобилю палестинских супругов на Западном берегу реки Иордан, в результате которой женщина получила тяжелые ранения, сообщает Jerusalem Post.

Решение суда

Судья Элад Перски отклонил ходатайство прокуратуры о содержании Рана под стражей до завершения процесса. Его должны перевести под домашний арест на Голанских высотах. Суд учел, что у обвиняемого нет судимостей и он проходил военную службу, а прокуратура не привела конкретных рисков его вмешательства в судебное разбирательство после предъявления обвинения.

Рану вменяют умышленное причинение тяжкого вреда здоровью при отягчающих обстоятельствах и воспрепятствование правосудию. Предварительное слушание по делу назначили на 12 ноября.

Версии прокуратуры и защиты

По версии обвинения, 18 сентября Ран вместе с вооруженным кадровым военнослужащим прибыл на вездеходе Ranger в палестинскую деревню Акраба возле Наблуса, за пределами своей зоны ответственности. Как утверждает прокуратура, ранее военные должностные лица предупреждали его о необходимости соблюдать процедуры, в том числе правила применения оружия.

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Следствие заявляет, что в деревне Ран останавливал прохожих и проверял их документы без законных полномочий. Позже он приказал остановиться водителю Mazda, в которой ехали супруги. Водитель, согласно обвинительному акту, ускорился, испугавшись насилия, поскольку мужчины не были военнослужащими, а один из них был в маске.

Прокуратура утверждает, что после этого Ран произвел не менее трех выстрелов по уезжавшему автомобилю. Две пули попали в машину и пассажирку Асиль Бани Джабер: одна ранила ее в верхнюю часть спины и застряла в легком возле сердца, другая попала в область ягодицы. Женщине сделали операцию по удалению пуль, после чего она несколько дней находилась в больнице.

Прокуратура также заявляет, что Ран вернулся на место стрельбы и искал гильзы, а позже отрицал перед силовиками, что находился там или знал об инциденте. Защита, которую представляет организация Honenu, настаивает на другой версии: автомобиль без номерных знаков якобы двигался на Рана и его спутника, из-за чего им пришлось отскочить в сторону, а Ран произвел выстрелы в воздух, пытаясь остановить машину.

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