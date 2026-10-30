Оманские морские службы эвакуировали 25 членов экипажа с судна RITI, которое горело в Ормузском проливе. Об этом сообщает Al Jazeera.

Эвакуация экипажа

Центр морской безопасности Омана заявил, что судно ходило под флагом Панамы. Оманская сторона назвала RITI торговым судном, тогда как сервис отслеживания MarineTraffic идентифицировал его как танкер для перевозки сырой нефти.

Инцидент произошел на фоне сообщений Ирана об остановке трех нефтяных танкеров, которые, по утверждению Тегерана, пытались пройти через Ормузский пролив «несанкционированными маршрутами». Не уточняется, было ли судно RITI одним из этих танкеров.

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Заявления Ирана и США

Корпус стражей исламской революции Ирана заявил, что все три судна перевозили нефть, а одно из них было супертанкером. По утверждению КСИР, два танкера столкнулись с инцидентами или подорвались на минах и были остановлены в водах к югу от пролива. Позднее КСИР сообщил, что супертанкер с более чем 2 млн баррелей нефти взорвался и загорелся при попытке пройти «несанкционированным маршрутом».

Военно-морские силы Ирана также заявили об уничтожении вражеского беспилотного аппарата к востоку от Ормузского пролива. Тегеран неоднократно предостерегал суда от прохода по водному пути без его разрешения и заявлял об ответственности за атаки на корабли. Американские военные отрицают утверждения о морских минах: командующий Центральным командованием США Брэд Купер заявил, что международно признанные основные транзитные маршруты пролива очищены от иранских мин.

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