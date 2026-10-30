Omańskie służby morskie ewakuowały 25 członków załogi ze statku RITI, który płonął w Cieśninie Ormuz. Poinformowała o tym Al Jazeera.

Ewakuacja załogi

Omańskie Centrum Bezpieczeństwa Morskiego oświadczyło, że statek pływał pod banderą Panamy. Strona omańska określiła RITI jako statek handlowy, podczas gdy serwis śledzący MarineTraffic zidentyfikował go jako tankowiec do przewozu ropy naftowej.

Do incydentu doszło w związku z informacjami Iranu o zatrzymaniu trzech tankowców naftowych, które według Teheranu próbowały przepłynąć przez Cieśninę Ormuz „nieautoryzowanymi trasami”. Nie sprecyzowano, czy RITI był jednym z tych tankowców.

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Oświadczenia Iranu i USA

Korpus Strażników Rewolucji Islamskiej Iranu oświadczył, że wszystkie trzy statki przewoziły ropę, a jeden z nich był supertankowcem. Według Korpusu dwa tankowce uległy incydentom lub wpłynęły na miny i zostały zatrzymane na wodach na południe od cieśniny. Później Korpus poinformował, że supertankowiec z ponad 2 mln baryłek ropy eksplodował i stanął w płomieniach podczas próby przepłynięcia „nieautoryzowaną trasą”.

Irańskie siły morskie poinformowały również o zniszczeniu wrogiego bezzałogowca na wschód od Cieśniny Ormuz. Teheran wielokrotnie ostrzegał statki przed przepływaniem tym szlakiem wodnym bez jego zgody i przyznawał się do odpowiedzialności za ataki na jednostki. Amerykańskie wojsko zaprzecza twierdzeniom o minach morskich: dowódca Centralnego Dowództwa USA Brad Cooper oświadczył, że uznawane międzynarodowo główne szlaki tranzytowe cieśniny zostały oczyszczone z irańskich min.

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