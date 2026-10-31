Siły izraelskie nasiliły ataki na południu Libanu: ostrzeliwały miejscowości, prowadziły ogień z karabinów maszynowych, wysadzały i podpalały domy. Poinformowała o tym agencja Anadolu, powołując się na Libańską Narodową Agencję Informacyjną NNA.

Ostrzał kilku obszarów

Według NNA intensywny ogień z karabinów maszynowych prowadzono w kierunku miast Khiam i Kantara. W Kantarze podpalono również budynki mieszkalne. W mieście Tayri, w dystrykcie Bint Dżubajl, izraelska armia przeprowadziła eksplozję.

Artyleria ostrzelała Wadi al-Hudżajr w kierunku miasta Tulin pociskami kalibru 155 mm. Pod ostrzałem znalazły się także obrzeża Kfar Szuba w regionie Arkub, obrzeża Hadaty w dystrykcie Bint Dżubajl oraz Wadi Zibkin w dystrykcie Tyr. Obszar między Majfadunem a Zawtar asz-Szarkiją był okresowo ostrzeliwany przez artylerię.

Wysadzony dom i zaginięcie osoby

Osobno agencja poinformowała o wysadzeniu domu mieszkańca Kfar Szuby, Hassana Nabaa, przy drodze Kfar Szuba — Wzgórze Sedana — Szebaa. Dom i znajdujące się w nim mienie zostały zniszczone. Nad miastem Tajbeh eksplodowała również rakieta przechwytująca.

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Ponadto w Wadi al-Hudżajr utracono kontakt z młodym mężczyzną z miasta Rubb Talatin. Według NNA zatrzymał on samochód w tej okolicy i pieszo udał się w kierunku Kantary.

Ataki nastąpiły po technicznych spotkaniach wojskowych przedstawicieli Bejrutu i Tel Awiwu 20 i 21 października w Tampie na Florydzie, prowadzonych za pośrednictwem USA. Strony nie ogłosiły przełomu ani wspólnego oświadczenia, jednak według doniesień uzgodniły kontynuowanie negocjacji w obliczu sporów dotyczących wycofania sił izraelskich z Libanu i rozbrojenia Hezbollahu.

Według Anadolu Agency umowa ramowa zawarta 26 czerwca przewidywała stopniowe wycofanie sił izraelskich z okupowanego terytorium Libanu w zamian za rozmieszczenie armii libańskiej i rozbrojenie ugrupowań zbrojnych. Od 2 marca w wyniku izraelskich operacji w Libanie zginęło co najmniej 4386 osób, kolejne 12 407 zostało rannych, a ponad milion ludzi zostało przesiedlonych — podała agencja.

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