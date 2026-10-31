以色列军队加大了在黎巴嫩南部的袭击：炮击居民点、使用机枪射击、炸毁并焚烧房屋。阿纳多卢通讯社援引黎巴嫩国家通讯社NNA报道称。

多个地区遭炮击

据NNA消息，希亚姆和坎塔拉两座城镇遭到密集机枪射击。坎塔拉的住宅也遭纵火。以色列军队在宾特朱拜勒区的泰里镇实施了爆炸。

炮兵使用155毫米炮弹炮击了通往图林镇方向的瓦迪胡杰尔。阿尔库卜地区卡法尔舒巴郊区、宾特朱拜勒区哈达塔郊区以及提尔区瓦迪齐卜金也遭到炮火攻击。迈法敦和扎乌塔尔沙尔基亚之间的地区遭受了间歇性炮击。

房屋被炸毁及一人失踪

该通讯社另行报道称，卡法尔舒巴居民哈桑·纳巴阿位于卡法尔舒巴—塞达纳山—舍巴道路上的房屋被炸毁。房屋及其财产均被毁坏。一枚拦截导弹也在泰贝镇上空爆炸。

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此外，来自鲁布塔拉廷镇的一名年轻男子在瓦迪胡杰尔失去联系。NNA称，他将汽车停在该地区后，步行前往坎塔拉方向。

此次袭击发生在10月20日和21日贝鲁特与特拉维夫代表在美国斡旋下于佛罗里达州坦帕举行技术性军事会谈之后。双方没有宣布取得突破或发表联合声明，但据报道，双方同意继续谈判，背景是围绕以色列军队撤出黎巴嫩以及解除真主党武装的争议。

据阿纳多卢通讯社报道，6月26日达成的框架协议规定，以色列军队逐步撤出被占领的黎巴嫩领土，以换取部署黎巴嫩军队及解除武装团体的武装。该通讯社称，自3月2日以来，以色列在黎巴嫩的行动已造成至少4386人死亡、另有12407人受伤，超过100万人流离失所。

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