Ізраїльські сили обстріляли й підірвали будинки на півдні Лівану — Anadolu Agency

Ізраїльські сили посилили атаки на півдні Лівану: обстрілювали населені пункти, вели вогонь із кулеметів, підривали та підпалювали будинки. Про це з посиланням на Ліванське національне інформаційне агентство NNA повідомляє Anadolu Agency.

Обстріли кількох районів

За даними NNA, інтенсивний кулеметний вогонь вели по містах Хіам і Кантара. У Кантарі також підпалили житлові будинки. У місті Тайрі, що в окрузі Бінт-Джбейль, ізраїльська армія влаштувала вибух.

Артилерія 155-міліметровими снарядами обстріляла Ваді-ель-Худжейр у напрямку міста Тулін. Під вогнем також опинилися околиці Кфар-Шуби в регіоні Аркуб, околиці Хадати в окрузі Бінт-Джбейль та Ваді-Зібкін в окрузі Тір. Район між Майфадуном і Завтар-аш-Шаркією зазнавав періодичних артилерійських обстрілів.

Підірваний будинок і зникнення людини

Окремо агентство повідомило про підрив будинку мешканця Кфар-Шуби Хассана Набаа на дорозі Кфар-Шуба — пагорб Седана — Шебаа. Будинок та його майно були знищені. Над містом Тайбех також вибухнула ракета-перехоплювач.

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Крім того, у Ваді-ель-Худжейрі зник зв’язок із молодим чоловіком із міста Руб-Талатін. За інформацією NNA, він зупинив автомобіль у цій місцевості та пішов пішки в напрямку Кантари.

Атаки відбулися після технічних військових зустрічей представників Бейрута і Тель-Авіва 20 та 21 жовтня у Тампі, штат Флорида, за посередництва США. Сторони не оголосили про прорив чи спільну заяву, однак, за повідомленнями, домовилися продовжити переговори на тлі суперечок щодо виведення ізраїльських сил із Лівану та роззброєння «Хезболли».

За даними Anadolu Agency, укладена 26 червня рамкова угода передбачала поступове виведення ізраїльських сил з окупованої ліванської території в обмін на розгортання ліванської армії та роззброєння збройних угруповань. Від 2 березня внаслідок ізраїльських операцій у Лівані, за даними агентства, загинули щонайменше 4386 людей, ще 12 407 дістали поранення, а понад мільйон людей були переміщені.

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