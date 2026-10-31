Израильские силы усилили атаки на юге Ливана: обстреливали населенные пункты, вели огонь из пулеметов, взрывали и поджигали дома. Об этом со ссылкой на Ливанское национальное информационное агентство NNA сообщает Anadolu Agency.

Обстрелы нескольких районов

По данным NNA, интенсивный пулеметный огонь велся по городам Хиам и Кантара. В Кантаре также были подожжены жилые дома. В городе Тайри в округе Бинт-Джбейль израильская армия произвела взрыв.

Артиллерия обстреляла Вади-эль-Худжейр в направлении города Тулин 155-миллиметровыми снарядами. Под огнем также оказались окрестности Кфар-Шубы в регионе Аркуб, окрестности Хадаты в округе Бинт-Джбейль и Вади-Зибкин в округе Тир. Район между Майфадуном и Завтар-аш-Шаркией периодически подвергался артиллерийским обстрелам.

Взорванный дом и исчезновение человека

Отдельно агентство сообщило о подрыве дома жителя Кфар-Шубы Хассана Набаа на дороге Кфар-Шуба — холм Седана — Шебаа. Дом и его имущество были уничтожены. Над городом Тайбех также взорвалась ракета-перехватчик.

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Кроме того, в Вади-эль-Худжейре была потеряна связь с молодым человеком из города Рубб-Талатин. По информации NNA, он остановил автомобиль в этой местности и направился пешком в сторону Кантары.

Атаки произошли после технических военных встреч представителей Бейрута и Тель-Авива 20 и 21 октября в Тампе, штат Флорида, при посредничестве США. Стороны не объявили о прорыве или совместном заявлении, однако, как сообщается, договорились продолжить переговоры на фоне споров о выводе израильских сил из Ливана и разоружении «Хезболлы».

По данным Anadolu Agency, заключенное 26 июня рамочное соглашение предусматривало постепенный вывод израильских сил с оккупированной ливанской территории в обмен на развертывание ливанской армии и разоружение вооруженных группировок. С 2 марта в результате израильских операций в Ливане, по данным агентства, погибли не менее 4386 человек, еще 12 407 получили ранения, а более миллиона человек были перемещены.

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