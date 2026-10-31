33-metrowa Catrina w Meksyku ustanowiła rekord Guinnessa — Der Spiegel

Na placu Zócalo w mieście Meksyk w Meksyku rzeźba Catriny o wysokości ponad 33 metrów ustanowiła rekord Guinnessa jako największa na świecie. Jak informuje Der Spiegel, figura szkieletowej kobiety w fioletowej sukni została wykonana z kartonu, włókna szklanego, tekstyliów i stali.

Certyfikat dla miasta

Przedstawiciel Księgi Rekordów Guinnessa Alfredo Arista wręczył certyfikat burmistrzyni miasta Meksyk Clarze Brudze. Uznanie rekordu i świąteczne oświetlenie centralnego placu oficjalnie otworzyły w stolicy obchody Dnia Zmarłych.

Zócalo ozdobiono również około 70 tysiącami pomarańczowych kwiatów cempasúchil. Według Brugady Día de los Muertos jest wyrazem sprzeciwu wobec zapomnienia i przypomina o zmarłych bliskich.

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Tradycje Dnia Zmarłych

W Meksyku 1 i 2 listopada, zgodnie z lokalnymi tradycjami, uważa się za dni, w których dusze członków rodziny powracają z zaświatów z wizytą. W domach i mieszkaniach ustawia się i dekoruje dla nich ołtarze — ofrendy. W 2008 roku UNESCO wpisało ten zwyczaj na listę niematerialnego dziedzictwa kulturowego ludzkości.

W sobotę w mieście Meksyk ma się również odbyć duża parada z okazji Dnia Zmarłych z udziałem osób w kostiumach i ozdobionych platform. Ta tradycja jest stosunkowo nowa: zainspirowała ją scena z filmu o Jamesie Bondzie „Spectre”, a w 2016 roku wydarzenie zainaugurowano jako atrakcję turystyczną. W ubiegłym roku paradę obejrzało 1,5 miliona widzów.

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