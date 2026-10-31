33-метровая Катрина в Мехико установила рекорд Гиннесса — Der Spiegel

На площади Сокало в Мехико, Мексика, скульптура Катрины высотой более 33 метров установила рекорд Гиннесса как крупнейшая в мире. Как сообщает Der Spiegel, фигура женщины-скелета в фиолетовом платье изготовлена из картона, стекловолокна, текстиля и стали.

Сертификат для города

Представитель Книги рекордов Гиннесса Альфредо Ариста вручил сертификат главе Мехико Кларе Бругаде. Признание рекорда и праздничная подсветка центральной площади официально открыли в столице празднование Дня мёртвых.

Сокало также украсили примерно 70 тысячами оранжевых цветов цемпасучиль. По словам Бругады, Día de los Muertos является проявлением противодействия забвению и напоминает об умерших близких.

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Традиции Дня мёртвых

В Мексике 1 и 2 ноября в соответствии с местными традициями считаются днями, когда души членов семьи возвращаются из загробного мира в гости. В домах и квартирах для них устанавливают и украшают алтари — офренды. В 2008 году ЮНЕСКО внесла этот обычай в список нематериального культурного наследия человечества.

В субботу в Мехико также должен состояться большой парад ко Дню мёртвых с участием людей в костюмах и украшенных платформ. Эта традиция относительно новая: её вдохновила сцена из фильма о Джеймсе Бонде «Спектр», а в 2016 году мероприятие было начато как туристическое событие. В прошлом году парад посетили 1,5 миллиона зрителей.

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