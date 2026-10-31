Министр иностранных дел Египта Бадр Абдельатти заявил на саммите по безопасности IISS Manama Dialogue в Бахрейне, что «чрезвычайно обеспокоен» риском нового витка эскалации в войне между Соединенными Штатами и Ираном. По его словам, такая эскалация окажет значительное влияние на Ближний Восток.

Предостережение Египта

Абдельатти заявил, что второй раунд будет более опасным и разрушительным и не даст результата. Он также призвал извлечь уроки из прошлого, сообщает Jerusalem Post.

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Ситуация вокруг Ормузского пролива

По данным издания, промежуточное соглашение, достигнутое в июне, не обеспечило длительного прекращения огня в войне между США и Ираном и не восстановило нормальное судоходство через Ормузский пролив. Иран позднее предложил Вашингтону снять блокаду иранских портов в обмен на восстановление Тегераном движения по этому водному пути в течение семи дней.

Посредничество Катара

Катарские посредники в пятницу вернулись в Тегеран, пытаясь содействовать достижению договоренности. В то же время стороны, по информации Jerusalem Post, не пришли к согласию относительно последовательности шагов: должны ли в первую очередь состояться ядерные переговоры или смягчение блокады и нефтяных санкций.

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