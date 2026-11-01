Двое 16-летних юношей погибли в автомобильной аварии в Буллсбруке к северо-востоку от Перта в Австралии. Они умерли на месте ДТП, сообщает ABC News.

Автомобиль столкнулся с деревьями

По данным полиции, авария произошла около 22:20 в субботу на Railway Parade. Серый седан BMW 3 Series двигался на север, когда съехал с дороги и столкнулся с несколькими деревьями.

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Погибшие подростки были водителем и пассажиром автомобиля. Еще двое пассажиров — 17-летние юноши — получили тяжелые травмы. Их доставили на лечение в Королевскую больницу Перта.

Полиция расследует обстоятельства

Обстоятельства аварии изучают следователи, занимающиеся тяжелыми ДТП. Полиция призвала очевидцев, а также людей, у которых есть записи с видеорегистраторов, камер наблюдения или мобильных телефонов, связанные с аварией, обратиться в Crime Stoppers.

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