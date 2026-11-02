Лига арабских государств призвала провести независимое международное расследование заявлений о пытках и систематическом жестоком обращении с палестинцами из Газы, которых содержат в тюрьме Рамла в центральной части Израиля. Организация также требует привлечь виновных к ответственности, сообщает Anadolu Agency.

Заявления о нападениях в крыле Ракевет

В заявлении Лига арабских государств осудила сообщения о неоднократных нападениях на заключенных в крыле Ракевет. По ее утверждению, в результате этих действий люди получили травмы и ожоги. Организация заявила, что такие практики нарушают международное гуманитарное право, в частности Женевские конвенции и Конвенцию против пыток, и квалифицировала их как преступления против человечности.

Призыв прозвучал после отчета Палестинского медиаофиса по делам заключенных от 27 октября. В нем утверждалось, что заключенных из Газы в крыле Ракевет регулярно били дубинками, применяли против них перцовый спрей, газ, резиновые пули и светошумовые гранаты. Офис также заявил, что охранники заходили в камеру с полицейскими собаками, а затем отводили задержанных в помещение без камер наблюдения, где их якобы били.

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Требования о доступе и освобождении

Лига арабских государств потребовала немедленно прекратить предполагаемое жестокое обращение и предоставить Международному комитету Красного Креста и независимым наблюдателям беспрепятственный доступ к учреждению. По ее мнению, это необходимо для фиксации условий содержания и оказания медицинской помощи.

Организация также призвала немедленно освободить больных и раненых заключенных и прекратить произвольные задержания. Она обратилась к международному сообществу, Совету ООН по правам человека и Генеральной ассамблее ООН с призывом защитить палестинских заключенных. Немедленного ответа израильской стороны на заявление Лиги арабских государств не последовало.

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