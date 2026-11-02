阿拉伯联盟呼吁对有关在以色列中部拉姆拉监狱关押的加沙巴勒斯坦人遭受酷刑和系统性虐待的指控展开独立国际调查。该组织还要求追究责任人的责任，阿纳多卢通讯社报道。

关于拉凯韦特监区袭击事件的指控

阿拉伯联盟在一份声明中谴责了有关拉凯韦特监区囚犯多次遭袭的报道。该组织称，这些行为导致人员受伤和烧伤。该组织表示，此类做法违反国际人道法，包括《日内瓦公约》和《禁止酷刑公约》，并将其定性为危害人类罪。

这一呼吁是在巴勒斯坦囚犯媒体办公室10月27日发布报告后提出的。报告称，拉凯韦特监区来自加沙的被拘押者经常遭警棍殴打，并被使用胡椒喷雾、毒气、橡胶子弹和震爆弹。该办公室还表示，看守带着警犬进入牢房，随后将被拘押者带到没有监控摄像头的房间，据称在那里对他们实施殴打。

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关于进入设施和释放囚犯的要求

阿拉伯联盟要求立即停止涉嫌虐待行为，并允许红十字国际委员会和独立观察员不受阻碍地进入该设施。该组织认为，这对于记录拘押条件和提供医疗援助是必要的。

该组织还呼吁立即释放患病和受伤的囚犯，并停止任意拘押。它呼吁国际社会、联合国人权理事会和联合国大会保护巴勒斯坦囚犯。以色列方面没有立即回应阿拉伯联盟的声明。

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