Dwaj 16-letni chłopcy zginęli w wypadku samochodowym w Bullsbrook, na północny wschód od Perth w Australii. Zmarli na miejscu zdarzenia, podaje ABC News.

Samochód zderzył się z drzewami

Według policji do wypadku doszło około godziny 22:20 w sobotę na Railway Parade. Szary sedan BMW serii 3 jechał na północ, gdy zjechał z drogi i zderzył się z kilkoma drzewami.

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Nastolatkowie, którzy zginęli, byli kierowcą i pasażerem samochodu. Dwaj inni pasażerowie — 17-letni chłopcy — odnieśli ciężkie obrażenia. Zostali przewiezieni na leczenie do Royal Perth Hospital.

Policja bada okoliczności

Okoliczności wypadku badają śledczy zajmujący się poważnymi wypadkami drogowymi. Policja zaapelowała do świadków, a także do osób posiadających nagrania z wideorejestratorów, kamer monitoringu lub telefonów komórkowych związane z wypadkiem, o kontakt z Crime Stoppers.

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