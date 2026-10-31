Minister spraw zagranicznych Egiptu Badr Abdelatty oświadczył na szczycie bezpieczeństwa IISS Manama Dialogue w Bahrajnie, że jest „niezwykle zaniepokojony” ryzykiem nowej rundy eskalacji w wojnie między Stanami Zjednoczonymi a Iranem. Jak stwierdził, taka eskalacja będzie miała znaczący wpływ na Bliski Wschód.

Ostrzeżenie Egiptu

Abdelatty powiedział, że druga runda będzie bardziej niebezpieczna i niszczycielska oraz nie przyniesie rezultatu. Wezwał także do wyciągnięcia wniosków z przeszłości, informuje Jerusalem Post.

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Sytuacja wokół Cieśniny Ormuz

Według publikacji porozumienie przejściowe osiągnięte w czerwcu nie zapewniło trwałego zawieszenia broni w wojnie między Stanami Zjednoczonymi a Iranem ani nie przywróciło normalnej żeglugi przez Cieśninę Ormuz. Iran zaproponował później Waszyngtonowi zniesienie blokady irańskich portów w zamian za przywrócenie przez Teheran ruchu tym szlakiem wodnym w ciągu siedmiu dni.

Mediacja Kataru

Katarscy mediatorzy wrócili w piątek do Teheranu, próbując ułatwić osiągnięcie porozumienia. Jednocześnie strony, według Jerusalem Post, nie uzgodniły kolejności kroków: czy najpierw powinny odbyć się rozmowy nuklearne, czy złagodzenie blokady i sankcji naftowych.

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