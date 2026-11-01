Operatorzy atrakcji jarmarcznych w Australii Południowej i stanie Wiktoria zaczęli oferować odwiedzającym zniżki za płatność gotówką. W ten sposób próbują utrzymać dostępność rozrywki dla rodzin w wiosennym sezonie regionalnych jarmarków — informuje ABC News Australia.

Prezes Gildii Showmenów Australii Południowej Daryl Girdler powiedział, że po pandemii COVID-19 koszty branży związane z paliwem, ubezpieczeniami i wynagrodzeniami wzrosły o 30–50%. Jak zaznaczył, rodziny również mierzą się ze wzrostem stóp procentowych, cen paliwa i żywności, dlatego wydatki na rozrywkę często odkładają na sam koniec.

Ceny atrakcji

Ceny biletów na atrakcje podczas regionalnych jarmarków wynoszą około 10–30 dolarów australijskich. Ceny te już wywołały krytykę w lokalnych społecznościach internetowych. Girdler podkreślił, że operatorzy muszą oferować odwiedzającym odpowiednią relację jakości do ceny, w przeciwnym razie ludzie albo nie przyjdą, albo szybko wydadzą cały budżet.

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Nowa atrakcja The Joker, nazwana w źródle najstraszniejszą atrakcją jarmarczną w Australii, była inwestycją o wartości 3 mln dolarów australijskich. Do jej transportu potrzebne są trzy ciągniki siodłowe, a do działania — kilka generatorów.

Regionalne jarmarki

Wiceprezeska Mount Gambier A&H Society Ollie Ebblitt zaznaczyła, że organizatorzy przez cały rok przygotowują program i starają się znaleźć równowagę między rozrywką a wydarzeniami wystawienniczymi, nie obciążając nadmiernie budżetu. Wyraziła nadzieję, że odwiedzający wesprą wiejskie jarmarki oraz osoby, które zarabiają na organizowaniu takiej rozrywki.

Rodzina Girdlerów pracuje na objazdowych jarmarkach od niemal stulecia. Sam Daryl Girdler spędza 10 miesięcy w roku w podróży wraz z członkami rodziny, kontynuując wielopokoleniowy rodzinny biznes.

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