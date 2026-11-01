Операторы ярмарочных аттракционов в Южной Австралии и штате Виктория начали предлагать посетителям скидки за оплату наличными. Таким образом они пытаются сохранить доступность развлечений для семей в весенний сезон региональных ярмарок, сообщает ABC News Australia.

Президент Гильдии шоуменов Южной Австралии Дэрил Гирдлер заявил, что после пандемии COVID-19 расходы отрасли на топливо, страхование и оплату труда выросли на 30–50%. По его словам, семьи также сталкиваются с ростом процентных ставок, цен на топливо и продукты, поэтому расходы на развлечения часто откладывают напоследок.

Цены на аттракционы

Стоимость билетов на аттракционы на региональных ярмарках составляет примерно от 10 до 30 австралийских долларов. Эти цены уже вызвали критику в местных онлайн-сообществах. Гирдлер подчеркнул, что операторы должны предлагать посетителям надлежащее соотношение цены и качества, иначе люди либо не придут, либо быстро потратят весь бюджет.

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Новый аттракцион The Joker, названный в источнике самым страшным ярмарочным аттракционом Австралии, стал инвестицией в размере 3 млн австралийских долларов. Для его перевозки нужны три тягача, а для работы — несколько генераторов.

Региональные ярмарки

Вице-президент Mount Gambier A&H Society Олли Эбблитт отметила, что организаторы в течение года готовят программу и пытаются найти баланс между развлечениями и выставочными мероприятиями, не слишком нагружая бюджет. Она выразила надежду, что посетители поддержат сельские ярмарки и людей, зарабатывающих на проведении таких развлечений.

Семья Гирдлеров работает на выездных ярмарках почти столетие. Сам Дэрил Гирдлер проводит в дороге вместе с членами семьи 10 месяцев в году, продолжая семейный бизнес, передающийся из поколения в поколение.

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