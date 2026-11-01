Wysoki Sąd w Kisumu w Kenii orzekł, że ofiara policyjnej strzelaniny podczas protestu nie musi ustalać tożsamości funkcjonariusza, który oddał strzał, aby pociągnąć policję do odpowiedzialności. Sędzia Joe Omido przyznał mieszkańcowi Kisumu Lucasowi Otieno Okucie 3,5 mln szylingów odszkodowania, informuje Nation Kenya.

Ranny podczas protestów

10 października 2017 roku Okuta szedł do pracy, gdy w rejonie Kondele w hrabstwie Kisumu dochodziło do starć między policją a demonstrantami po wyborach. Jak powiedział, po usłyszeniu strzałów wbiegł do sklepu, aby się ukryć, lecz poczuł ból w okolicy miednicy i upadł.

Mężczyzna przekazał, że nie mógł ani stać, ani chodzić czy czołgać się i przez kilka godzin pozostawał na ziemi, dopóki nie zabrała go karetka. Trafił do Szpitala Kliniczno-Referencyjnego Jaramogi Oginga Odinga w Kisumu, gdzie lekarze usunęli kulę z okolicy miednicy.

Okuta twierdził, że po zranieniu ma stałe trudności z chodzeniem i silny ból. Według jego słów nie był w stanie wrócić do pracy jako mechanik i spawacz.

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Ustalenia sądu

W 2022 roku Okuta złożył pozew przeciwko Generalnemu Inspektorowi Policji, sekretarzowi gabinetu odpowiedzialnemu za Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Koordynacji Rządu Narodowego oraz prokuratorowi generalnemu. Twierdził, że funkcjonariusze Narodowej Służby Policji bezprawnie go zranili i naruszyli jego prawa konstytucyjne.

Państwo wniosło o oddalenie pozwu, podkreślając, że powód nie przedstawił dowodów bezpośrednio łączących obrażenia z konkretnym funkcjonariuszem. Sędzia Omido zaznaczył, że w okolicznościach szybko rozwijającej się konfrontacji poszkodowany nie miał realnej możliwości ustalenia, kto dokładnie otworzył ogień.

Sąd wziął również pod uwagę doniesienia o przypadkach, w których policjanci podczas publicznych demonstracji ukrywali twarze. Sędzia podkreślił, że użycie broni palnej przez policję samo w sobie nie jest niekonstytucyjne, jednak musi być zgodne z prawem, konieczne i proporcjonalne do zagrożenia. Sąd ustalił, że Okuta udowodnił naruszenie jego praw konstytucyjnych przez bezprawną strzelaninę oraz nieskuteczne dochodzenie w sprawie jego skargi na komisariacie policji w Kondele.

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