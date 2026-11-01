肯尼亚基苏木高等法院裁定，抗议活动中遭警察枪击的受害者无需确认开枪警员的身份，也可以追究警方责任。法官乔·奥米多判给基苏木居民卢卡斯·奥蒂耶诺·奥库塔350万先令赔偿，Nation Kenya报道。

抗议期间受伤

2017年10月10日，奥库塔正步行去上班，当时基苏木县孔德莱地区在选举后发生了警察与示威者之间的冲突。他表示，听到枪声后，他跑进一家商店躲避，但感到骨盆部位疼痛并摔倒。

该男子称，他既不能站立，也不能行走或爬行，并在地上待了数小时，直到救护车将他接走。他被送往基苏木的贾拉莫吉·奥金加·奥丁加教学转诊医院，医生从其骨盆部位取出了一颗子弹。

奥库塔称，受伤后他一直行走困难并遭受剧烈疼痛。据他所述，他无法重返机械师和焊工的工作岗位。

更多最新消息请关注 UA.News Telegram 频道 Telegram.

法院认定

2022年，奥库塔对警察总监、负责内政部和国家政府协调事务的内阁部长以及总检察长提起诉讼。他称，国家警察局人员非法致其受伤，并侵犯了他的宪法权利。

国家要求驳回诉讼，强调申请人没有提供将伤情与某一具体警员直接关联的证据。奥米多法官指出，在迅速发展的对抗情况下，受害者没有现实机会确定究竟是谁开了枪。

法院还考虑了有关警察在公共示威期间遮挡面部的案例报道。法官强调，警方使用枪支本身并不违宪，但必须合法、必要且与威胁相称。法院认定，奥库塔证明其宪法权利因非法枪击以及孔德莱警察局对其投诉进行的无效调查而受到侵犯。

关注我们在