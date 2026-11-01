Высокий суд в Кисуму, Кения, постановил, что пострадавший от полицейской стрельбы во время протеста не обязан устанавливать личность офицера, сделавшего выстрел, чтобы добиться ответственности полиции. Судья Джо Омидо присудил жителю Кисуму Лукасу Отиено Окуте компенсацию в размере 3,5 млн шиллингов, сообщает Nation Kenya.

Ранение во время протестов

10 октября 2017 года Окута шел на работу, когда в районе Конделе округа Кисуму происходили столкновения между полицией и демонстрантами после выборов. По его словам, услышав выстрелы, он забежал в магазин, чтобы спрятаться, но почувствовал боль в области таза и упал.

Мужчина сообщил, что не мог ни стоять, ни ходить, ни ползти и несколько часов оставался на земле, пока его не забрала скорая помощь. Его доставили в учебно-справочную больницу Джарамоги Огинга Одинга в Кисуму, где медики извлекли пулю из области таза.

Окута заявил, что после ранения испытывает постоянные трудности при ходьбе и сильную боль. По его словам, он не смог вернуться к работе механиком и сварщиком.

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Выводы суда

В 2022 году Окута подал иск против генерального инспектора полиции, секретаря кабинета, ответственного за Министерство внутренних дел и координацию национального правительства, а также генерального прокурора. Он утверждал, что сотрудники Национальной полицейской службы незаконно ранили его и нарушили его конституционные права.

Государство попросило отклонить иск, подчеркнув, что заявитель не предоставил доказательств, прямо связывающих ранение с конкретным офицером. Судья Омидо отметил, что в условиях стремительного противостояния у пострадавшего не было реальной возможности установить, кто именно открыл огонь.

Суд также учел сообщения о случаях, когда полицейские во время публичных демонстраций скрывали лица. Судья подчеркнул, что применение полицией огнестрельного оружия само по себе не является неконституционным, однако оно должно быть законным, необходимым и соразмерным угрозе. Суд установил, что Окута доказал нарушение своих конституционных прав вследствие незаконной стрельбы и неэффективного расследования его жалобы в полицейском участке Конделе.

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