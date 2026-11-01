Суд Кенії присудив 3,5 млн шилінгів пораненому під час протестів — Nation Kenya

Високий суд у Кісуму, Кенія, постановив, що потерпілий від поліцейської стрілянини під час протесту не повинен установлювати особу офіцера, який зробив постріл, щоб домогтися відповідальності поліції. Суддя Джо Омідо присудив мешканцеві Кісуму Лукасу От’єно Окуті 3,5 млн шилінгів компенсації, повідомляє Nation Kenya.

Поранення під час протестів

10 жовтня 2017 року Окута йшов на роботу, коли в районі Конделе в окрузі Кісуму відбувалися сутички між поліцією та демонстрантами після виборів. За його словами, почувши постріли, він забіг до крамниці, щоб сховатися, але відчув біль у ділянці таза та впав.

Чоловік повідомив, що не міг ані стояти, ані ходити чи повзти та кілька годин залишався на землі, доки його не забрала швидка допомога. Його доправили до навчально-довідкової лікарні Джарамогі Огінга Одінга в Кісуму, де медики вилучили кулю з ділянки таза.

Окута заявляв, що після поранення має постійні труднощі з ходою та сильний біль. За його словами, він не зміг повернутися до роботи механіком і зварювальником.

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Висновки суду

У 2022 році Окута подав позов проти генерального інспектора поліції, посадовця Кабінету, відповідального за Міністерство внутрішніх справ і координації національного уряду, а також генерального прокурора. Він стверджував, що працівники Національної поліцейської служби незаконно поранили його та порушили його конституційні права.

Держава просила відхилити позов, наголошуючи, що заявник не надав доказів, які прямо пов’язували б поранення з конкретним офіцером. Суддя Омідо зазначив, що за обставин стрімкого протистояння потерпілий не мав реальної можливості встановити, хто саме відкрив вогонь.

Суд також узяв до уваги повідомлення про випадки, коли поліцейські під час публічних демонстрацій приховували обличчя. Суддя наголосив, що використання вогнепальної зброї поліцією саме по собі не є неконституційним, однак воно має бути законним, необхідним і пропорційним загрозі. Суд встановив, що Окута довів порушення своїх конституційних прав через незаконну стрілянину та неефективне розслідування його скарги у відділку поліції Конделе.

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