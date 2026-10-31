Глава МЗС Єгипту попередив про нову ескалацію між США та Іраном — Jerusalem Post

Міністр закордонних справ Єгипту Бадр Абдельатті на безпековому саміті IISS Manama Dialogue у Бахрейні заявив, що «надзвичайно стурбований» ризиком нового витка ескалації у війні між Сполученими Штатами та Іраном. За його словами, така ескалація матиме значний вплив на Близький Схід.

Застереження Єгипту

Абдельатті заявив, що другий раунд буде небезпечнішим і руйнівнішим та не матиме результату. Він також закликав винести уроки з минулого, повідомляє Jerusalem Post.

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Ситуація довкола Ормузької протоки

За даними видання, проміжна угода, досягнута у червні, не забезпечила тривалого припинення вогню у війні між США та Іраном і не відновила нормальне судноплавство через Ормузьку протоку. Іран згодом запропонував Вашингтону зняти блокаду іранських портів в обмін на відновлення Тегераном руху цим водним шляхом упродовж семи днів.

Посередництво Катару

Катарські посередники у п'ятницю повернулися до Тегерана, намагаючись сприяти укладенню домовленості. Водночас сторони, за інформацією Jerusalem Post, не дійшли згоди щодо послідовності кроків: чи мають першочергово відбутися ядерні переговори, чи послаблення блокади та нафтових санкцій.

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