Nepal i Bhutan zaproponowały włączenie do dodatkowego wstępnego porządku obrad konferencji klimatycznej COP31 odrębnego punktu „Ocieplenie o 1,5°C w górach”. Konferencja Stron Ramowej konwencji Narodów Zjednoczonych w sprawie zmian klimatu ma odbyć się w dniach 9–20 listopada 2026 roku w Antalyi w Turcji.

Jak informuje Kathmandu Post, dwa państwa himalajskie przesłały oficjalne zgłoszenie prezydentowi COP, przyszłemu prezydentowi COP oraz sekretarzowi wykonawczemu Ramowej konwencji Narodów Zjednoczonych w sprawie zmian klimatu. W liście ministry rolnictwa, lasów i środowiska Gity Chaudhary mowa jest o przyspieszonym ociepleniu obszarów górskich, przede wszystkim regionu Hindukuszu i Himalajów.

Zagrożenia dla lodowców i zasobów wodnych

Nepal i Bhutan oświadczają, że wzrost temperatur zagraża lodowcom, pokrywie śnieżnej, wieloletniej zmarzlinie, bioróżnorodności, systemom żywnościowym i produkcji energii. Według ich oceny zmiany w górach mogą wpłynąć na zaopatrzenie w wodę, rolnictwo, hydroenergetykę oraz ryzyko katastrof dla społeczności położonych w dole rzek.

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W zgłoszeniu wskazano, że regiony górskie są źródłami wielkich systemów rzecznych, które zapewniają słodką wodę ponad dwóm miliardom ludzi w Azji i poza nią. Kraje wskazują również, że góry zajmują niemal jedną czwartą powierzchni Ziemi, są miejscem zamieszkania około 15% ludności świata i obejmują około połowy światowych obszarów o szczególnie wysokiej bioróżnorodności.

Jakie kroki proponują kraje

Nepal i Bhutan proponują pogłębienie badań naukowych nad skutkami ocieplenia o 1,5°C i możliwego przekroczenia tego poziomu dla regionów górskich. Wśród innych inicjatyw są coroczny dialog wysokiego szczebla dotyczący gór i zmian klimatu, utworzenie w ramach Ramowej konwencji ONZ odrębnego programu prac dotyczącego ekosystemów górskich, a także uwzględnienie specyfiki gór w mechanizmach adaptacji, finansowania klimatycznego oraz strat i szkód.

Autorzy zgłoszenia wezwali do wzmocnienia współpracy transgranicznej, koordynacji działań na rzecz ograniczania ryzyka katastrof, rozwoju systemów wczesnego ostrzegania oraz wymiany danych między państwami mającymi wspólne górskie dorzecza. Jako przykład finansowej wrażliwości państw górskich przytoczyli ocenę Nepalskiego Krajowego Urzędu ds. Ograniczania Ryzyka Katastrof: odbudowa mienia i infrastruktury po powodzi spowodowanej zawaleniem lodowca w Bhote Koshi może wymagać 4,7 mld dolarów — około 10% PKB kraju.

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