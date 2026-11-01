Непал і Бутан запропонували пункт COP31 про потепління в горах — Kathmandu Post

Непал і Бутан запропонували включити до додаткового попереднього порядку денного кліматичної конференції COP31 окремий пункт «Потепління на 1,5°C у горах». Конференція сторін Рамкової конвенції ООН про зміну клімату має відбутися 9–20 листопада 2026 року в Анталії, Туреччина.

Як повідомляє Kathmandu Post, дві гімалайські держави надіслали офіційне подання президентові COP, майбутньому президентові COP та виконавчому секретарю Рамкової конвенції ООН про зміну клімату. У листі міністерки сільського господарства, лісів і довкілля Гіти Чаудхарі йдеться про прискорене потепління гірських районів, передусім регіону Гіндукуш-Гімалаїв.

Ризики для льодовиків і водних ресурсів

Непал і Бутан заявляють, що зростання температур загрожує льодовикам, сніговому покриву, багаторічній мерзлоті, біорізноманіттю, продовольчим системам та виробництву енергії. За їхньою оцінкою, зміни в горах можуть вплинути на водопостачання, сільське господарство, гідроенергетику та ризики стихійних лих для громад униз за течією річок.

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У поданні зазначено, що гірські регіони є витоками великих річкових систем, які забезпечують прісною водою понад два мільярди людей в Азії та за її межами. Країни також вказують, що гори займають майже чверть поверхні Землі, є місцем проживання близько 15% населення світу та охоплюють приблизно половину світових осередків біорізноманіття.

Які кроки пропонують країни

Непал і Бутан пропонують поглибити наукове вивчення наслідків потепління на 1,5°C і можливого перевищення цього рівня для гірських регіонів. Серед інших ініціатив — щорічний діалог високого рівня щодо гір і зміни клімату, створення в межах Рамкової конвенції ООН окремої робочої програми з гірських екосистем, а також урахування гірської специфіки в механізмах адаптації, кліматичного фінансування та втрат і збитків.

Автори подання закликали до посилення транскордонної співпраці, координації заходів зі зниження ризиків стихійних лих, розвитку систем раннього попередження та обміну даними між країнами, що мають спільні гірські річкові басейни. Як приклад фінансової вразливості гірських держав вони навели оцінку Національного управління Непалу зі зменшення ризиків лих: на відновлення майна та інфраструктури після паводку, спричиненого обвалом льодовика в Бхоте-Коші, може знадобитися $4,7 млрд — близько 10% ВВП країни.

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