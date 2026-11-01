Непал и Бутан предложили включить в дополнительную предварительную повестку дня климатической конференции COP31 отдельный пункт «Потепление на 1,5°C в горах». Конференция сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата должна состояться 9–20 ноября 2026 года в Анталье, Турция.

Как сообщает Kathmandu Post, два гималайских государства направили официальное представление председателю COP, будущему председателю COP и исполнительному секретарю Рамочной конвенции ООН об изменении климата. В письме министра сельского хозяйства, лесов и окружающей среды Гиты Чаудхари говорится об ускоренном потеплении горных районов, прежде всего региона Гиндукуш-Гималаи.

Риски для ледников и водных ресурсов

Непал и Бутан заявляют, что повышение температур угрожает ледникам, снежному покрову, многолетней мерзлоте, биоразнообразию, продовольственным системам и производству энергии. По их оценке, изменения в горах могут повлиять на водоснабжение, сельское хозяйство, гидроэнергетику и риски стихийных бедствий для общин, расположенных ниже по течению рек.

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В представлении отмечается, что горные регионы являются истоками крупных речных систем, которые обеспечивают пресной водой более двух миллиардов человек в Азии и за ее пределами. Страны также указывают, что горы занимают почти четверть поверхности Земли, являются местом проживания около 15% населения мира и охватывают примерно половину мировых очагов биоразнообразия.

Какие шаги предлагают страны

Непал и Бутан предлагают углубить научное изучение последствий потепления на 1,5°C и возможного превышения этого уровня для горных регионов. Среди других инициатив — ежегодный диалог высокого уровня по вопросам гор и изменения климата, создание в рамках Рамочной конвенции ООН отдельной рабочей программы по горным экосистемам, а также учет горной специфики в механизмах адаптации, климатического финансирования и потерь и ущерба.

Авторы представления призвали к усилению трансграничного сотрудничества, координации мер по снижению риска стихийных бедствий, развитию систем раннего предупреждения и обмену данными между странами, имеющими общие горные речные бассейны. В качестве примера финансовой уязвимости горных государств они привели оценку Национального управления Непала по снижению рисков бедствий: на восстановление имущества и инфраструктуры после наводнения, вызванного обрушением ледника в Бхоте-Коши, может потребоваться $4,7 млрд — около 10% ВВП страны.

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