尼泊尔和不丹提议在COP31气候大会的补充临时议程中纳入一个单独议题：“山区升温1.5°C”。《联合国气候变化框架公约》缔约方大会计划于2026年11月9日至20日在土耳其安塔利亚举行。

据《加德满都邮报》报道，这两个喜马拉雅国家已向COP主席、候任COP主席以及《联合国气候变化框架公约》执行秘书提交了正式提案。农业、森林和环境部长吉塔·乔达里在信中提到，山区正在加速变暖，尤其是兴都库什—喜马拉雅地区。

对冰川和水资源的风险

尼泊尔和不丹表示，气温上升威胁冰川、积雪、多年冻土、生物多样性、粮食系统和能源生产。据其评估，山区变化可能影响下游沿河社区的供水、农业、水电以及自然灾害风险。

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提案指出，山区是大型河流系统的源头，这些河流为亚洲及其他地区超过20亿人提供淡水。两国还指出，山区占地球表面近四分之一，是全球约15%人口的居住地，并拥有全球约一半的生物多样性热点地区。

两国提出哪些措施

尼泊尔和不丹提议深化对升温1.5°C以及可能超过这一水平对山区影响的科学研究。其他倡议包括每年举行一次关于山区和气候变化的高级别对话，在《联合国气候变化框架公约》框架内设立一项关于山区生态系统的单独工作计划，以及在适应机制、气候融资和损失与损害中考虑山区的特殊性。

提案作者呼吁加强跨境合作，协调减少灾害风险的措施，发展预警系统，并在共享山区河流流域的国家之间交换数据。作为山区国家财政脆弱性的一个例子，他们援引尼泊尔国家灾害风险降低管理局的评估：在博特科西冰川崩塌引发洪水后，恢复财产和基础设施可能需要47亿美元——约占该国国内生产总值的10%。

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