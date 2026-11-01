以色列军队正在黎巴嫩南部穿越山脉和山谷修建新道路，以连接军事哨所。阿纳多卢通讯社援引黎巴嫩国家新闻机构NNA报道称。

两个地区的施工

据NNA消息，施工正在黎巴嫩南部的西部和中部地区进行。该机构称，以色列军队已在被占领的黎巴嫩领土上设立军事哨所。施工与该地区拆除建筑物的行动同步进行。

中部地区包括艾塔·沙卜、马伦·拉斯、宾特朱拜勒和艾塔龙。马伦·拉斯位于边境另一侧以色列定居点阿维维姆的对面。西部地区包括纳古拉、亚林、代拉、马尔瓦欣和阿尔玛·沙卜；黎巴嫩军队和联合国驻黎巴嫩临时部队UNIFIL部署在该地区。

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谈判未取得突破

以色列军方的活动发生在黎巴嫩和以色列在美国斡旋下举行军事技术谈判之后。谈判于10月20日至21日在佛罗里达州坦帕举行。会议结束时未宣布取得突破，也未发表联合声明。据报道，双方同意继续谈判，但在以色列军队撤出黎巴嫩以及解除真主党武装的问题上仍存在分歧。

6月达成的框架协议规定，以色列军队逐步撤出被占领的黎巴嫩领土，以换取黎巴嫩军队部署和武装团体解除武装。尽管如此，以色列仍继续在黎巴嫩开展军事行动。根据黎巴嫩卫生部的数据，自3月2日以来，袭击已造成至少4386人死亡、12,407人受伤，逾100万人流离失所。

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