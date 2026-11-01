Armia izraelska buduje nowe drogi przez góry i doliny na południu Libanu, aby połączyć posterunki wojskowe. Poinformowała o tym Anadolu Agency, powołując się na Libańską Narodową Agencję Informacyjną NNA.

Prace w dwóch sektorach

Według NNA budowa odbywa się w zachodnim i centralnym sektorze południowego Libanu, gdzie siły izraelskie, jak twierdzi agencja, utworzyły posterunki wojskowe na okupowanym terytorium Libanu. Prace są prowadzone równolegle z operacjami wyburzania obiektów na tym obszarze.

Sektor centralny obejmuje Aita asz-Szaab, Marun ar-Ras, Bint Dżubajl i Ajtarun. Marun ar-Ras leży naprzeciwko izraelskiego osiedla Awiwim po drugiej stronie granicy. Sektor zachodni obejmuje Nakkurę, Jarin, Dajrę, Marwahin i Alma asz-Szaab; na tym obszarze stacjonują armia libańska oraz Tymczasowe Siły ONZ w Libanie UNIFIL.

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Negocjacje bez przełomu

Aktywność izraelskich wojsk następuje po libańsko-izraelskich rozmowach wojskowo-technicznych za pośrednictwem USA, które odbyły się 20–21 października w Tampie na Florydzie. Spotkania zakończyły się bez ogłoszonego przełomu i wspólnego oświadczenia. Strony, według doniesień, zgodziły się kontynuować negocjacje, jednak utrzymały się rozbieżności dotyczące wycofania sił izraelskich z Libanu oraz rozbrojenia Hezbollahu.

Porozumienie ramowe zawarte w czerwcu przewiduje stopniowe wycofanie sił izraelskich z okupowanych terytoriów Libanu w zamian za rozmieszczenie armii libańskiej i rozbrojenie ugrupowań zbrojnych. Mimo to Izrael kontynuuje operacje wojskowe w Libanie. Według Ministerstwa Zdrowia Libanu od 2 marca w wyniku ataków zginęło co najmniej 4386 osób, 12 407 zostało rannych, a ponad milion osób zostało przesiedlonych.

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