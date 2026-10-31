墨西哥城33米高卡特里娜雕像创吉尼斯纪录——《明镜周刊》

在墨西哥墨西哥城的索卡洛广场，一座高逾33米的卡特里娜雕像以全球最大之姿创下吉尼斯纪录。据《明镜周刊》报道，这尊身穿紫色连衣裙的骷髅女性雕像由纸板、玻璃纤维、纺织品和钢材制成。

颁发给城市的证书

吉尼斯世界纪录代表阿尔弗雷多·阿里斯塔向墨西哥城市长克拉拉·布鲁加达颁发了证书。该纪录获得认可以及中央广场的节日灯光，正式拉开了首都亡灵节庆祝活动的序幕。

索卡洛广场还装饰了约7万朵橙色万寿菊。布鲁加达表示，Día de los Muertos是对抗遗忘的一种表达，并让人们想起已故的亲人。

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亡灵节传统

在墨西哥，按照当地传统，11月1日和2日被认为是家庭成员的灵魂从来世返回探望的日子。人们会在房屋和公寓中为他们设置并装饰祭坛——ofrendas。2008年，联合国教科文组织将这一习俗列入人类非物质文化遗产名录。

周六，墨西哥城还将举行大型亡灵节游行，届时将有身着服装的人士和装饰过的花车参加。这一传统相对较新：它受到詹姆斯·邦德电影《幽灵党》中一个场景的启发，活动于2016年作为旅游活动推出。去年，有150万名观众观看了这场游行。

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