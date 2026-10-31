У Мехіко 33-метрова Катрина встановила рекорд Гіннеса — Der Spiegel

На площі Сокало в Мехіко, Мексика, скульптура Катріни заввишки понад 33 метри встановила рекорд Гіннеса як найбільша у світі. Як повідомляє Der Spiegel, фігура скелетної жінки у фіолетовій сукні виготовлена з картону, скловолокна, текстилю та сталі.

Сертифікат для міста

Представник Книги рекордів Гіннеса Альфредо Аріста вручив сертифікат очільниці Мехіко Кларі Бругаді. Визнання рекорду та святкове освітлення центральної площі офіційно відкрили в столиці святкування Дня мертвих.

Сокало також прикрасили приблизно 70 тисячами помаранчевих квітів цемпасучіль. За словами Бругади, Día de los Muertos є проявом протидії забуттю та нагадує про померлих близьких.

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Традиції Дня мертвих

У Мексиці 1 і 2 листопада, відповідно до місцевих традицій, вважають днями, коли душі членів родини повертаються з потойбіччя в гості. У будинках і квартирах для них встановлюють та прикрашають вівтарі — офренди. У 2008 році ЮНЕСКО внесла цей звичай до списку нематеріальної культурної спадщини людства.

У суботу в Мехіко також має відбутися великий парад до Дня мертвих за участю людей у костюмах і прикрашених платформ. Ця традиція є відносно новою: її надихнула сцена з фільму про Джеймса Бонда «Спектр», а у 2016 році захід започаткували як туристичну подію. Торік парад відвідали 1,5 мільйона глядачів.

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