Kierowana przez Arabię Saudyjską koalicja oświadczyła, że przechwyciła i zniszczyła drona, który według jej danych został wystrzelony przez Huti w regionie Medyny w zachodniej Arabii Saudyjskiej. Poinformowała o tym Agencja Anadolu.

Oświadczenie koalicji

Rzecznik koalicji, generał major Turki al-Maliki, poinformował, że siły obrony powietrznej przechwyciły i zniszczyły drona w regionie Medyny. Incydent był czwartym tego dnia komunikatem koalicji o ataku Huti na Arabię Saudyjską.

Wcześniej koalicja informowała również o przechwyceniu i zniszczeniu pocisku balistycznego zmierzającego w kierunku południowego regionu kraju, pocisku manewrującego lecącego w kierunku regionu zachodniego oraz drona w rejonie Mekki.

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Zaprzeczenie Huti

Wojskowy rzecznik Huti Jahja Sari zaprzeczył prowadzeniu jakichkolwiek operacji przeciwko terytorium Arabii Saudyjskiej. We wpisie w serwisie społecznościowym X odrzucił oświadczenie koalicji o przechwyceniu drona nad Medyną i oskarżył Arabię Saudyjską o wymyślenie tego twierdzenia.

Ze swojej strony rząd Jemenu potępił nowe ataki Huti na Pałac Prezydencki Maashiq w Adenie i międzynarodowe lotnisko w Adenie, a także domniemaną próbę zaatakowania Mekki. Rząd oświadczył, że takie działania stanowią zagrożenie dla instytucji państwowych i obiektów cywilnych, oraz wyraził solidarność z Arabią Saudyjską.

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