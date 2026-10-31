Возглавляемая Саудовской Аравией коалиция заявила о перехвате и уничтожении беспилотника, который, по ее данным, был запущен хуситами в регионе Медины на западе Саудовской Аравии. Об этом сообщает Anadolu Agency.

Заявление коалиции

Представитель коалиции генерал-майор Турки аль-Малики сообщил, что силы противовоздушной обороны перехватили и уничтожили дрон в регионе Медины. Этот инцидент стал четвертым сообщением коалиции в тот день об атаке хуситов на Саудовскую Аравию.

Ранее коалиция также заявляла о перехвате и уничтожении баллистической ракеты, направлявшейся в южный регион страны, крылатой ракеты, направлявшейся в западный регион, и беспилотника в районе Мекки.

Больше актуальных новостей — в Telegram-канале UA.News Telegram.

Опровержение хуситов

Военный представитель хуситов Яхья Сари отрицал проведение каких-либо операций против территории Саудовской Аравии. В публикации в социальной сети X он отверг заявление коалиции о перехвате дрона над Мединой и обвинил Саудовскую Аравию в выдумывании этого утверждения.

Правительство Йемена со своей стороны осудило новые атаки хуситов на президентский дворец Маашик в Адене и международный аэропорт Адена, а также предполагаемую попытку атаковать Мекку. Правительство заявило, что такие действия представляют угрозу государственным учреждениям и гражданским объектам, и выразило солидарность с Саудовской Аравией.

Читай нас в